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Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Şanlıurfaspor! İlk 11'ler belli oldu...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Ekleme: 21.12.2022 - 20:16 Güncelleme: 21.12.2022 - 20:18 / Editör: Ozge Selin
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk.

ŞANLIURFASPOR: Aydın, Samet, M. Yiğit, Seyit, M. Alp, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Şanlıurfaspor! İlk 11'ler belli oldu...

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

2022 FIFA Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarının bir bölümünü Antalya'da gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a dönerek Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.

Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde yarınki mücadelede sahaya çıkabilecek.

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