Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'da...

Fenerbahçe, Dünya Kupası sonrası ilk resmi sınavına çıktı. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.



Teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmaya; İrfan Can, Osayi, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, İrfan Can, King ve Batshuayi ilk 11'iyle çıktı.



Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe, 31' Joshua King ve 34' Michy Batshuayi'nin golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.