Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray, antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu.İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:'Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.'Arjantinli golcü futbolcunun 2-3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor. Icardi'nin lige kadar formasına kavuşması bekleniyor.