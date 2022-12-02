Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Mauro Icardi'nin çekilen MR'ında sağ üst adele grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiği, tedaviye ise başlandığı açıklandı
Galatasaray, antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
'Oyuncunun tedavisine başlanmıştır'
'Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.'
2-3 hafta uzak kalması bekleniyor
Arjantinli golcü futbolcunun 2-3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor. Icardi'nin lige kadar formasına kavuşması bekleniyor.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
'Oyuncunun tedavisine başlanmıştır'
'Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.'
2-3 hafta uzak kalması bekleniyor
Arjantinli golcü futbolcunun 2-3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor. Icardi'nin lige kadar formasına kavuşması bekleniyor.