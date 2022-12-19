  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,79 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arjantin-Fransa maçından sonra Emiliano Martinez'den olay hareket! Tarihi maça damga vuran görüntü...

2022 Dünya Kupası tarihi bir finalle sona erdi. 3-3 biten maçta Arjantin penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup etti ve Maradona'dan sonra 36 yıllık hasrete son vererek 3. kez dünya şampiyon oldu. Maça damga vuran anlardan bir tanesi de Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in altın eldiven ödülünü aldıktan sonra yaptığı hareket oldu.

Arjantin-Fransa maçından sonra Emiliano Martinez'den olay hareket! Tarihi maça damga vuran görüntü...
Ekleme: 19.12.2022 - 12:13 Güncelleme: 19.12.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
2022 Dünya Kupası, tarihi bir finale sahne oldu ve Arjantin penaltılara giden maçta Fransa'yı 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra 3. kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Rekorların kırıldığı turnuvanın finaline Messi ve Mbappe başvurdu. Messi 2 gol atarken, Mbappe uzatmalar dahil hat-trick yaptı. Fransız yıldız penaltılarda da bir gol attı.

EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin olurken, en iyi oyuncular da seremonide ödüllerini aldı. Turnuvada 8 gol atan Kylian Mbappe, altın ayakkabı ödülünün sahibi olurken, en iyi oyuncu ödülü Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye verildi.

ALTIN AYAKKABI ÖDÜLÜ MBAPPE'NİN

Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan Kylian Mbappe, bu turnuvada toplam 8 kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki Fransız forvet üst üste iki kez final oynama başarısı gösterirken dünya kupalarında toplam gol sayısını 12'ye yükseltti. Grup maçlarında Avustralya'ya 1, Danimarka'ya da 2 gol atan Mbappe, son 16 turunda Polonya karşılaşmasında 2 gole imza atmıştı.

Arjantin-Fransa maçından sonra Emiliano Martinez'den olay hareket! Tarihi maça damga vuran görüntü...

ALTIN TOP ÖDÜLÜ MESSİ'NİN OLDU

Arjantin'in şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Lionel Messi, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünün sahibi oldu. 35 yaşındaki yıldız, turnuvada 7 gole imza attı.

EN İYİ KALECİ MARTİNEZ

Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, 2022 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi seçilirken, takım arkadaşı Enzo Fernandez, en iyi genç oyuncu seçildi.

Arjantin-Fransa maçından sonra Emiliano Martinez'den olay hareket! Tarihi maça damga vuran görüntü...

MARTINEZ'DEN SKANDAL HAREKET

Arjantinli kaleci Martinez, altın eldiven ödülünü alırken yaptığı bir hareket tepkilere neden oldu. Tecrübeli kaleci aldığı ödülle yaptığı hareketten sonra eleştirilerin hedefi oldu.

Arjantin-Fransa maçından sonra Emiliano Martinez'den olay hareket! Tarihi maça damga vuran görüntü...

'MBAPPE İÇİN 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU'

Arjantinli kaleci, şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik istedi ve 'Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu' dedi. Bu sözlerinin ardından Arjantinli şampiyon futbolcular kutlamalarına kaldığı yerden devam etti.

'ÇOK ACI ÇEKTİK'

Kupa yolunda çok acı çektiklerini söyleyen kaleci Emiliano Martinez, 'Çok acı çektik. Geriden döndük. İnanılmaz. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler.' dedi.

42 MİLYON DOLAR PRİM!

Zafere ulaşan Arjantin tarihi bir gelirin de sahibi oldu. Tangocular şampiyonluk nedeniyle FIFA'dan 42 milyon dolar (746 milyon TL) alacak. Finali kaybeden Fransa ise 30 milyon dolar (559 milyon TL) kazandı.

LIONEL MESSI'NİN İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Lionel Messi'nin de yıldızlaştığı mücadelede şampiyonluk sevinci yaşadı. Lionel Messi, kariyerindeki 2'nci Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Messi 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya'ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Almanya'da Mario Götze'nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin'de Lionel Messi, 2014'te kaybettiği finali Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.

MBAPPE'DEN HAT-TRİCK

2022 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Kylian Mbappe, attığı 3 gol ile yıldızlaştı. Mbappe, Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla çıktığı 7 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Arjantin-Fransa maçından sonra Emiliano Martinez'den olay hareket! Tarihi maça damga vuran görüntü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Ataklı muhalefeti yerden yere vurdu: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var
Altılı masada bulunan genel başkanların durumunu CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses açıkladı: Beraber yönetmek istemiyorlar
HDP'den terör provokasyonu! Kadıköy'de 'yaşasın PKK' sloganı attılar: Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı
TSK, terör hedeflerini 'Boran' ile vuracak
Bakan Varank: Belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak
3. toplantı öncesi Bakan Bilgin'den yeni açıklama!
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu, sosyal medyadan öğrendim
İsveç'ten skandal karar: FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini durdurdular!
Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin hafızları hedef aldı: Asalaklık adaylığıdır
Sultangazi'de 2 İETT otobüsü yolun ortasında kaldı
HDP'li Semra Güzel davasında ilk karar
Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı
Türkiye'nin kara harekatı öncesi Fransa, ABD ve İngiltere'den Kıbrıs'ta kışkırtıcı hamle
TOKİ Projesi sonrası orta gelir grubu için konut kampanyası! Çalışmalarda sona gelindi
Bakan Nebati: Türk liramızda sağladığımız istikrarlı duruşun etkisi görülüyor
Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu
Yunan medyasında gündem 'Rahat durmazlarsa gereğini yaparız' sözleri: Tayfun füzesi detayı...
Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu
Adaylık için o isme işaret ettiler! Altılı Masa’da 5+1 formülü
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Benzin ve motorine çifte indirim

Benzin ve motorine çifte indirim

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar