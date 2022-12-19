Arjantin-Fransa maçından sonra Emiliano Martinez'den olay hareket! Tarihi maça damga vuran görüntü...

2022 Dünya Kupası, tarihi bir finale sahne oldu ve Arjantin penaltılara giden maçta Fransa'yı 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra 3. kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu.Rekorların kırıldığı turnuvanın finaline Messi ve Mbappe başvurdu. Messi 2 gol atarken, Mbappe uzatmalar dahil hat-trick yaptı. Fransız yıldız penaltılarda da bir gol attı.2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin olurken, en iyi oyuncular da seremonide ödüllerini aldı. Turnuvada 8 gol atan Kylian Mbappe, altın ayakkabı ödülünün sahibi olurken, en iyi oyuncu ödülü Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye verildi.Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan Kylian Mbappe, bu turnuvada toplam 8 kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki Fransız forvet üst üste iki kez final oynama başarısı gösterirken dünya kupalarında toplam gol sayısını 12'ye yükseltti. Grup maçlarında Avustralya'ya 1, Danimarka'ya da 2 gol atan Mbappe, son 16 turunda Polonya karşılaşmasında 2 gole imza atmıştı.Arjantin'in şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Lionel Messi, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünün sahibi oldu. 35 yaşındaki yıldız, turnuvada 7 gole imza attı.Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, 2022 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi seçilirken, takım arkadaşı Enzo Fernandez, en iyi genç oyuncu seçildi.Arjantinli kaleci Martinez, altın eldiven ödülünü alırken yaptığı bir hareket tepkilere neden oldu. Tecrübeli kaleci aldığı ödülle yaptığı hareketten sonra eleştirilerin hedefi oldu.Arjantinli kaleci, şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik istedi ve 'Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu' dedi. Bu sözlerinin ardından Arjantinli şampiyon futbolcular kutlamalarına kaldığı yerden devam etti.Kupa yolunda çok acı çektiklerini söyleyen kaleci Emiliano Martinez, 'Çok acı çektik. Geriden döndük. İnanılmaz. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler.' dedi.Zafere ulaşan Arjantin tarihi bir gelirin de sahibi oldu. Tangocular şampiyonluk nedeniyle FIFA'dan 42 milyon dolar (746 milyon TL) alacak. Finali kaybeden Fransa ise 30 milyon dolar (559 milyon TL) kazandı.Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Lionel Messi'nin de yıldızlaştığı mücadelede şampiyonluk sevinci yaşadı. Lionel Messi, kariyerindeki 2'nci Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Messi 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya'ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Almanya'da Mario Götze'nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin'de Lionel Messi, 2014'te kaybettiği finali Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.2022 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Kylian Mbappe, attığı 3 gol ile yıldızlaştı. Mbappe, Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla çıktığı 7 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.