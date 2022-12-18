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Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı!

Son dakika haberleri… Katar’ın Lusail Stadı'nda oynanan dev mücadelenin ilk yarısında, Lionel Messi ve Di Maria’nın golleri Arjantin’e 2-0’lık üstünlüğü getirdi. Maçın büyük bir bölümünde etkisiz kalan Fransa, 80 ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe ile skoru 2-2’ye getirerek maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda yeniden oyun üstünlüğünü eline alan Arjantin, bir kez daha Messi’yle golü buldu. Ancak Kylian Mbappe, Arjantin’in hayallerine kavuşmasına yine izin vermedi. 116. dakikada gelen Mbappe’nin golü, maçı penaltılara taşıdı. Nefes kesen dev finalin kazananını seri penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında Arjantin, Fransa’ya 4-2'lik skorla geçerek Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Ekleme: 18.12.2022 - 21:03 Güncelleme: 18.12.2022 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… FIFA 2022 Dünya Kupası'nda büyük bir heyecana sahne olan Arjantin – Fransa finali, tüm izleyenlerin adeta nefeslerini kesti.

Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği dev mücadelenin ilk yarısı Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

21. dakikada Di Maria'nın yere düşürülmesiyle penaltı kazanan Arjantin'de Lionel Messi, penaltıyı gole çevirerek karşılaşmanın ilk golünü attı.

Messi'nin golünden sonra bu kez sahneye 36. dakikada Di Maria çıktı ve farkı ikiye çıkaran golü attı.

İlk yarı boyunca rakip kaleye şut atamayan Fransa, Arjantin karşısında oldukça etkisiz kaldı.

İkinci yarının büyük bir bölümünde de oyuna ortak olamayan Fransa, Kylian Mbappe'nin devreye girmesiyle tüm finalin kaderini değiştirdi.

80 ve 81. dakikada üst üste gollere imza atan Fransız yıldız Mbappe, karşılaşmayı uzatmalara götüren isim oldu.

Karşılaşmanın yarım saatlik uzatma devresinde bir kez daha oyun üstünlüğünü eline alan Arjantin, 108. dakikada Lionel Messi'nin golüyle yine öne geçti. Golün ardından büyük bir coşku yaşayan Arjantinli futbolcuların birçoğu, gözyaşlarını tutamadı.

Uzatmaların 116. dakikasında ise ceza sahasında Montiel'in eline çarpan top, Fransa'ya penaltı kazandırdı. Penaltı atışında topun başına geçen Mbappe, 3-3'lük beraberliği getirdi ve karşılaşma seri penaltılara gitti.

Nefes kesen dev finalin kazananını seri penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında Arjantin, Fransa'ya 4-2'lik skorla geçerek Dünya Kupası şampiyonu oldu.

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