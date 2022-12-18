Dünya Kupası finalinde ilk 11'ler belli oldu

Arjantin-Fransa finali öncesinde ilk 11'ler belli olurken; Messi ve Mbappe'nin de kadroda olduğu görüldü.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda finale çok az bir süre kaldı. Arjantin-Fransa finalinde ilk 11'ler belli oldu.



Fransa ilk 11: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez - Tchouameni, Rabiot - O. Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.



Arjantin ilk 11: Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di María, Messi, Julián Álvarez.



Mücadele saat 18.00'de başlayacak ve TRT'de canlı yayınlanacak.