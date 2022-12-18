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Beyaz Gazete
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Dünya Kupası finalinde ilk 11'ler belli oldu

Arjantin-Fransa finali öncesinde ilk 11'ler belli olurken; Messi ve Mbappe'nin de kadroda olduğu görüldü.

Ekleme: 18.12.2022 - 17:15 Güncelleme: 18.12.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda finale çok az bir süre kaldı. Arjantin-Fransa finalinde ilk 11'ler belli oldu.

Fransa ilk 11: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez - Tchouameni, Rabiot - O. Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

Arjantin ilk 11: Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di María, Messi, Julián Álvarez.

Mücadele saat 18.00'de başlayacak ve TRT'de canlı yayınlanacak.
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