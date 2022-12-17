  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fas'ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı

2022 Katar Dünya Kupası'nın üçüncülük karşılaşmasında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nı üçüncü olarak bitirdi.

Ekleme: 17.12.2022 - 20:03 Güncelleme: 17.12.2022 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Hoalid Regragui yönetimindeki Fas, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Grup etabında da kozlarını paylaşan iki ekip o maçta 0-0 berabere kalırken üçüncülük maçının galibi Hırvatistan oldu.

Hırvatistan golü erken buldu

Mücadele erken gollerle başladı. Henüz 7. dakikada Hırvatistan yıldız savunmacısı Gvardiol'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı Hırvatlar önde kapattı

Hırvatistan'ın golünden yalnızca 2 dakika sonra Fas karşılık verdi. 9. dakikada Achraf Dari topu filelere gönderdi ve skor 1-1'e geldi. 42. dakikada bu kez Hırvatistan adına sahneye çıkan isi Mislav Orsic oldu ve Hırvatlar soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Hırvatistan Dünya üçüncüsü oldu

Kalan sürede skor değişmedi ve Hırvatistan, Fas'ı 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Meral Akşener’in danışmanından seçimlerde HDP desteği itirafı
Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar: FETÖ'cüler orada
Selçuk Bayraktar: KIZILELMA'dan sonra uzayla ilgili projelerimiz var
İçişleri duyurdu: Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Koca: Aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz...
Yunan uçaklarından Ege'de taciz: Gerekli karşılık verildi
Bakan Bilgin tarih verdi: Uzlaşma sağlayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adını Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz
Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü
Antalya'yı karıştıran kadın! Binaya patlayıcı koydu... İlk vukuatı değil! Pompalıyla dehşet saçtığı ortaya çıktı
Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi
AKINCI TİHA, 100 km'nin üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları izinsiz gösteri düzenledi
Polis servisine hain pusu: Eylem Lice'de planlanmış
Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Tatbikata başladılar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl uzatıldı!
Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Levent Göktaş Türkiye'ye iade edildi!
CHP'li Ümit Kocasakal 'İmamoğlu davasındaki' Henri Barkey detayına dikkat çekti! 'Pek hayra alamet değil'
Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı