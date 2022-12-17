Dünya Kupası üçüncülük maçında Beşiktaşlı Romain Saiss’i kimse tutamadı! Hırvatistan - Fas maçının sonunda çılgına döndü…

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi oynandı. Hırvatistan ve Fas'ın karşı karşıya geldiği dev mücadeleyi Hırvatlar 2-1 kazanarak dünya üçüncüsü oldu. İspanya ve Portekiz gibi turnuvanın favorilerini eleyen Fas, yarı finalde de Fransa'ya ter döktürmüş ama karşılaşmadan galip gelememişti. Futbolseverlerin sempatisini kazanan Kuzey Afrika ülkesi, Dünya Kupası'nı dördüncülükle bitirdi. Öte yandan Hırvatistan maçının son düdüğünün ardından Beşiktaşlı yıldız Romain Saiss, maçın hakeminin üzerine yürüdü.

Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarının 42. dakikasında Mislav Orsic'in ceza sahası içinde plase vuruşunda direğe çarpan top ağlara giderken Hırvatistan ikinci kez öne geçti.



Takımlar soyunma odasına da bu sonuçla girdi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçta başka gol olmazken, Hırvatistan sahadan 2-1 galip ayrıldı. 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, 4 yıl sonra aynı organizasyonda üçüncü olma başarısı gösterdi. Tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı gösteren Fas ise Dünya Kupası'nı 4. olarak tamamladı.



ROMAIN SAISS ÇILGINA DÖNDÜ



Fas'ın yakaladığı başarıda en büyük pay sahiplerinden birisi olan Beşiktaş'ın yıldızı Romain Saiss, turnuvanın ülkesi için en önemli maçı olan Fransa'ya karşı mücadeleyi sakatlığı nedeniyle yarıda bırakmıştı.



Takımının adeta saha içi lideri olan Saiss, Hırvatistan ile oynanan üçüncülük maçında da sahaya çıkamadı. Takım arkadaşlarını saha kenarından destekleyen Faslı futbolcu, maçın son düdüğünün ardından adeta çılgına döndü. Karşılaşmanın ilk yarısında bir pozisyonun ardından hakem Abdulrahman Al Jassim'in aut kararı vermesi sonrası Faslı futbolcular uzun süre köşe vuruşu itirazında bulundu. Sık sık Katarlı hakemin kararları sonrası tepki gösteren Faslı oyuncular, mücadelenin son bölümünde ise penaltı beklediği pozisyonda istediği kararı alamadı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Kuzey Afrikalı futbolcular, hakeme uzun süre tepki gösterdi.



Beşiktaş'ın Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss de Abdulrahman Al Jassim'in üzerine yürüyerek serzenişte bulunurken araya takım arkadaşları girdi.