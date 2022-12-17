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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Ekleme: 17.12.2022 - 23:20 Güncelleme: 17.12.2022 - 23:21 / Editör: Ozge Selin
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sona gelindi.

Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan, Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamlarken Arjantin ile Fransa arasındaki final maçı, 18 Aralık Pazar saat 18:00'de oynanacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapanış törenine de katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
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