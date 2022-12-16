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Caner Erkin'den büyük ters köşe! Beşiktaş bekleniyordu, yeni takımıyla anlaştı...

Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdiren Caner Erkin'le birçok kulüp yakından ilgileniyordu. Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan milli futbolcu, büyük bir ters köşe yaptı. Caner Erkin, İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı. İşte tüm ayrıntılar...

Ekleme: 16.12.2022 - 16:05 Güncelleme: 16.12.2022 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdiren Caner Erkin'le birçok kulüp yakından ilgileniyordu. Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan milli futbolcu, büyük bir ters köşe yaptı. Caner Erkin, İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı. İşte tüm ayrıntılar...

VavaCars Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesini fesheden milli futbolcu Caner Erkin, herkesi ters köşeye yatıran bir transfer kararı verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

İstanbul ekibinden ayrıldıktan sonra eski takımı Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Şenol Güneş açıklamasında, "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda.Başka çirkin iddialar da oluyor. Daha önce başımıza geldi. Birisi size bir şey söylüyor ve cevap vermenizi istiyor. Benim konuyla ilgim yok. Ne Sayın Ismael ne Caner ne de başka bir oyuncuyla ilgili ağzımdan bir şey çıkmadı. Öyle bir konu yok." diye konuşmuştu.

"İŞ BAŞKA, AŞK BAŞKA"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de "6 maç bitmeden kimseyle transfer konuşmayacağımıza karar verdik. Caner benim sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Formamızı giymiştir. Çok da severim. Ama iş başka, aşk başka. O gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Şartlar nasıl olur, fizik, kimya bunlar bugünün konuları değil. Ne yok diyebilirim ne var diyebilirim. Bugün için gündemimizde Caner yok." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFERDE TERS KÖŞE!

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Caner Erkin'in transferine dair sıcak gelişmeler yaşandı. Taraftar tepkisine rağmen milli futbolcu ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Şenol Güneş'ten bu transfer için onay aldı ancak yıldız futbolcu için Medipol Başakşehir devreye girdi.

İSTANBUL'DA KALIYOR

Beşiktaşlı taraftarların takımda istemediği Caner Erkin'in siyah-beyazlılara transferi gerçekleşmezse, milli futbolcu Medipol Başakşehir'e imza atacak. Emre Belözoğlu'nun transferine onay verdiği oyuncunun kariyerine İstanbul'da devam etmesi neredeyse kesin gibi. Caner Erkin 1,5 yıl formasını terlettiği Fatih Karagümrük ile 43 maça çıktı ve 1 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.
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