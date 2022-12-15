  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransa'nın Fas'ı yenmesi sonrası Paris sokakları karıştı

Fas-Fransa Dünya Kupası Yarı Final maçı sonrası Fransa'nın başkenti Paris'te olaylar çıktı. Polis gruba göz yaşartıcı gaz ve Toma'larla müdahale etti.

Ekleme: 15.12.2022 - 12:57 Güncelleme: 15.12.2022 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile karşılaşan ve 2-0 yenilerek kupada final şansını kaçıran Fas, Paris'te de büyük bir heyecanla desteklendi. Takımlarını son ana kadar adeta stattaymış gibi destekleyen Faslılar yenilgiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı.

Olay çıkaran gruba polis müdahale etti

Maç esnasında oldukça sakin olan Paris sokakları, maçın bitimiyle birlikte doldu. Taraftarlara rağmen grup bu kez tedbir almış olan polise yöneldi. Polis ise bunun üzerine gruba müdahale etti.

TOMA'lar ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı

Bir anda savaş alanına dönen ve hiçbir şeyden habersiz maçtan çıkan kalabalık polisle olay çıkaran grubun arasında kaldı. TOMA'larla tazyikli su sıkan polis ardından göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu durumdan çok sayıda taraftar, gazeteci ve polis etkilendi.

Fransa'nın Fas'ı yenmesi sonrası Paris sokakları karıştı

Tarşkınlık yapan grup, ara sokaklara kaçtı

Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan yüzleri kapalı kalabalık grup, Paris'in ara sokaklarına dağılarak havai fişek patlatmaya devam ettiler. Bir süre sonra ana caddede kontrolü sağlayan polis caddeyi temizleterek yeniden trafiğe açtı.

Aşırı sağcılar da taşkınlık yaptı: 115 gözaltı var

Fransız basınındaki haberlere göre, polis, maçın ardından Fas ve Fransız taraftarların toplandığı Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'ye gitmeyi planlayan 40 kişilik silahlı sağcı grubu başkentin 17. bölgesinde gözaltına aldı. Paris ve yakın çevresinde çıkan olaylarda 115 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Lyon kentinde Bellecour Meydanı'nda maç kutlamaları yapan taraftarlarla aşırı sağcı grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 2'si aşırı sağcı 6 kişi gözaltına alındı.

Faslı taraftarlara saldırdılar

Fransız milletvekilli Antoine Leaument, Twitter'da yaptığı açıklamada, 'Nice'te faşistler ırkçı sözler söyleyerek Faslı taraftarlara saldırıyor. Irkçılık suçtur.' ifadesini kullandı. Bir diğer milletvekilli Thomas Portes da Twitter hesabından, Lyon, Nice ve Montpellier kentlerinde aşırı sağcı grupların, Faslı taraftarlara karşı planlı saldırılar gerçekleştiğini belirtti.

Fransa'nın Fas'ı yenmesi sonrası Paris sokakları karıştı
Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: Artık sabır bitti
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Adalet Bakanlığı önünde yaptığı şovdur!
Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı
Kızılelma'nın ilk uçuşu dünya basınında geniş yankı uyandırdı
MİT, PKK/YPG'nin sözde iki yöneticisini etkisiz hale getirdi
Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip
ABD Temsilciler Meclisi'nde Rusya adımı: BMGK'dan çıkarılsın
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin cezasını onadı! Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek
Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi
'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçunda flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu: Narko alan projesiyle sonuç alınıyor
ABD ve Almanya'dan tepki çeken 'İmamoğlu' açıklaması...
BM Genel Kurulu Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararını kabul etti!
Fed faizi art arda beşinci kez 50 baz puan artırdı...
ABD hazırladı BM onayladı! İran BM Kadın Birimi'nden ihraç edildi!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması: Nihai bir karar değil, yargılama süreci devam ediyor
Küçük yaştaki çocuğa istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı!
Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'
15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor