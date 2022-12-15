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Beşiktaş'ta korkutan sakatlık: Hastaneye kaldırıldı

Siyah-beyazlı takımın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye götürüldü.

Ekleme: 15.12.2022 - 16:49 Güncelleme: 15.12.2022 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Dünya Kupası'nda sakatlanan Faslı Romain Saiss'in ardından Beşiktaş'a bir kötü haber de Tayyip Talha Sanuç'tan geldi.

Siyah-beyazlı futbolcu, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpışan 22 yaşındaki stoperin kaşı açıldı. Maça devam edemeyen Tayyip Talha'nın ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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