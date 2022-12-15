Beşiktaş'ta korkutan sakatlık: Hastaneye kaldırıldı

Siyah-beyazlı takımın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye götürüldü.

Dünya Kupası'nda sakatlanan Faslı Romain Saiss'in ardından Beşiktaş'a bir kötü haber de Tayyip Talha Sanuç'tan geldi.



Siyah-beyazlı futbolcu, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpışan 22 yaşındaki stoperin kaşı açıldı. Maça devam edemeyen Tayyip Talha'nın ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.