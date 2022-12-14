  • USD: 18,62 - 18,66
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünya Kupası'nda ikinci finalist bugün belli olacak

Bu akşam Al Bayt Stadyumu tarihi bir maça tanıklık edecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede Fransa ile Fas final için karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 14.12.2022 - 11:32 Güncelleme: 14.12.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
2022 Dünya Kupası'nda ikinci yarı final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Katar'ın başkenti Doha'da Al Bayt Stadyumu'nda 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Meksikalı hakem Carlos Ramos yönetecek.

Fransa-Fas karşılaşmasının galibi Arjantin ile finalde eşleşecek. Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 eleyerek yarı finale yükselen taraf olmuştu ve Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselme başarısı gösteren ilk Afrika takımı oldu. Son şampiyon Fransa ise çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırmaya hak kazanmıştı. Fransızlar bu akşam Fas'ı mağlup ederek üst üste iki kez final oynamak istiyor. Fas ile oynadığı beş maçı kaybetmeyen Fransa, Kasım 2007'deki son randevudan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Afrika temsilcileriyle Dünya Kupası'nda oynadığı altı maçta sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Fransa, son karşılaşmasında Tunus'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada iki Afrika ülkesine mağlup olan bir takım bulunmuyor.

Fransa-Fas karşılaşmasının muhtemel 11'leri:
Stat: Al Bayt Stadyumu
Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Mendez, Miguel Paredes (Meksika)
Saat: 22.00
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.
Fas: Bono, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En Nesyri
Asgari ücrette ikinci toplantı
Tunceli Belediyesi'nin elektriği 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
ABD basınında Başkan Erdoğan itirafı: Türkiye’nin ekonomi politikası işe yaradı
Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'e ulaştı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına tepki
MHP Milletvekili Yaşar Yıldırım'dan CHP'lilerin Diyanet eleştirilerine cevap: Minareler sizi rahatsız etmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
YSK üyelerine hakaret etmişti! Duruşma başladı, Ekrem İmamoğlu mahkemeye gelmedi
Vedat Bilgin: Asgari ücreti geniş uzlaşmayla belirleyeceğiz
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na jet yanıt: Muhatabım tehlikeye atılan CHP seçmenidir
İnsanları infaz edeceklerdi: Darbe sonrası kanlı plan
Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında flaş gelişme! Şimdi hesap zamanı
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 12 gözaltı kararı: Aralarında HDP'li il başkanları da var
Türkiye'nin kara harekatı öncesi ABD'den skandal hamle! Washington yine şaşırtmadı
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
İzmir'deki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu
Şanlıurfa'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 217 gözaltı kararı
Bakan Nebati'den asgari ücretten vergi alındığını sanan Kılıçdaroğlu'na: Vergi dışı bırakalı bir yıl olacak
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi...
Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Afrika değil İstanbul: Sürü halinde görüntülendiler

Afrika değil İstanbul: Sürü halinde görüntülendiler

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

Türkiye'de UNESCO'nun listesine giren ilk eser: 2024'te yeniden ibadete açılacak

Türkiye'de UNESCO'nun listesine giren ilk eser: 2024'te yeniden ibadete açılacak

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak