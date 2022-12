Cristiano Ronaldo'ya bir darbe daha! Sözleşmesi feshedilmişti, milli takımdan arkadaşını alıyorlar

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz büyük hayal kırıklığı yaşadı. Takımın süper yıldızı Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası'nda final göremezken, yaşadığı krizlerle gündeme geldi. Turnuva öncesi Manchester United ile olan sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki yıldızın yerine, milli takımdan arkadaşı transfer ediliyor. İşte ayrıntılar...

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Fas'a 1-0 yenilerek elenen Portekiz'de büyük şok yaşanırken, takımın süper yıldızı Cristiano Ronaldo katıldığı son Dünya Kupası'nda final görememişti. Mücadelede Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo'yu İsviçre maçındaki gibi yedek kulübesinde oturtmuş ve yerine Gonçalo Ramos'u sahaya sürmüştü.



İsviçre maçında 3 gol birden atarak takımına galibiyeti getiren Ramos, Fas maçında ise hiçbir varlık gösterememişti.



"EN ÇOK ACI ÇEKEN BEN VE CRISTIANO"



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fernando Santos, "Ronaldo'yu yedek başlatmamın takım üzerinde bir etkisi olmadı. Onlarla her zaman birlik içindeyiz. İnsani terimlerle ifade edersek, şu anda en çok acı çeken kişiler ben ve Cristiano" diye konuşmuştu.



RAMOS'A İLGİ BÜYÜK



Cristiano Ronaldo krizinin gölgesinde olmasına karşın adından söz ettirdiği bir turnuva geçiren Gonçalo Ramos, dünya devlerinin de radarına girdi. Benfica formasıyla bu sezon 21 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki forvet, bir kez daha Ronaldo'yla ilgili bir krizin içerisinde yer alacak.



BENFICA 'SATMAYACAĞIZ' DEDİ AMA...



Benfica Başkanı Rui Costa her ne kadar, Tek hedefimiz kupalarla dolu bir sezon geçirmek ve şu an kadromuzun en temel oyuncularından birini satmak gibi bir planımı yok. Bu sezon hiçbir önemli oyuncumuzun satışına izin vermeyeceğiz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun." dese de flaş gelişmeler yaşanıyor. Cristiano Ronaldo'yla yollarını ayırdıktan sonra forvet takviyesi yapmak isteyen Manchester United, ilk sıraya Gonçalo Ramos'un ismini yazdı.



SERBEST KALMA BEDELİ 120 MİLYON EURO



İngiliz basını 21 yaşındaki futbolcunun Benfica ile sözleşmesinin 2024'e kadar devam ettiği hatırlatırken, kontratında 120 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğunu yazdı. Manchester United'ın Ramos'un yanı sıra listesindeki bir diğer ismin Hollandalı Cody Gakpo oldu belirtildi. Takımın teknik direktörü Erik ten Hag'ın, Gakpo'yu Ajax'tan yakından tanıdığının altı çizildi.



TEN HAG TRANSFERİ DOĞRULADI



Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, hücum hattına transfer yapacaklarını doğruladı ve, "Doğru oyuncuyu kadromuza katmak için her şeyi yapacağız" dedi. Hollandalı teknik adam Gonçalo Ramos ve Cody Gakpo isimlerinin sorulması üzerine, "Oyuncular için özellikle konuşamam. Asla böyle bir şey yapmam. Oyuncuların kulüpleriyle sözleşmeleri devam ediyor ve buna saygı duyuyorum. İyi bir fırsat çıkarsa bundan yararlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.