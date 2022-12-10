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Hollanda-Arjantin maçından sonra Messi ile Weghorst arasında gerginlik! 'Ne bakıyorsun aptal'

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son çeyrek finalde karşı karşıya gelen Hollanda-Arjantin maçında kazananı penaltılar belirledi. 2-2 biten maçı penaltılarla Arjantin kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Maça damga vuran Messi ve Weghorst karşılaşmanın ardından gerginlik yaşadı. Messi, Wout Weghorst için olay sözler sarf ederken o anlar ekranlara yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 10.12.2022 - 12:43 Güncelleme: 10.12.2022 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı devam ediyor. Arjantin ile Hollanda yarı final için karşı karşıya geldi ve kazanan Arjantin oldu.

WEGHORST 2 GOLLE UMUT OLDU

Messi'nin asistinde Molina ile ilk golü bulan Arjantin ikinci yarı da Messi'nin penaltı golüyle 2-0 öne geçti. Hollanda'da daha sonra oyuna giren Beşiktaş'ın golcü yıldızı Wout Weghorst 83. ve 90+11. dakikada attığı 2 golle maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda da gol çıkmayınca penatılara giden karşılaşmayı Arjantin 4-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı ve Hırvatistan'ın rakibi oldu. Maça damga vuran iki isim olan Messi ve Wout Weghorst karşılaşma sonrası tünelde gerginlik yaşadı. O anlar ise kameralara yansıdı.

'NE BAKIYORSUN APTAL'

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi maç sonrası verdiği röportajda Weghorst'a 'Ne bakıyorsun aptal' diye çıkıştı. Maçın ardından olayla ilgil açıklama yapan Aguero ve Wout Weghorst neler yaşandığıyla ilgili konuştu.


Arjantinli yıldız, Hollandalı futbolcuya, 'Ne bakıyorsun aptal? Devam et!' dedi. Weghorst daha sonra yaptığı açıklamada, 'Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. El sıkışmak istemiştim.' ifadelerini kullandı.

1Hollanda-Arjantin maçından sonra Messi ile Weghorst arasında gerginlik! 'Ne bakıyorsun aptal'

MESSI ARJANTİN TARİHİNE GEÇTİ

Arjantin'in yıldızı Messi, Molina'ya asist yaparken penaltıdan da ağları sarstı. Dünya Kupası kariyerinde 17 gole katkı veren 35 yaşındaki futbolcu, (10 gol ve 7 asist) Maradona'yı geride bırakarak en yüksek sayıya ulaşan Arjantinli oldu. Dünya Kupası'na Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin sonraki tüm maçlarını kazanarak yarı finale geldi ve Brezilya'yı eleyen Hırvatistan'ın rakibi oldu.

ABD'Lİ GAZETECİ HEYECANA DAYANAMADI

Katar'da düzenlenen organizasyonu takip eden 48 yaşındaki Wahl, Lusail Stadı'nın basın tribününde maçın uzatma bölümleri oynanırken fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ABD'li gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Hollanda-Arjantin maçından sonra Messi ile Weghorst arasında gerginlik! 'Ne bakıyorsun aptal'

HOLLANDA'DA BİR DÖNEM SONA ERDİ

71 yaşındaki teknik adam, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e penaltı atışlarında 4-3 yenilerek turnuvaya veda etmelerinin ardından görevine devam etmeyeceğini kaydetti. Ağustos 2021'de Hollanda'nın başına üçüncü kez geçen van Gaal, Arjantin maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Artık devam etmeyeceğim. 20 maça çıktık ve hiçbirini kaybetmedik. İngiltere ile birlikte yenilmeyen tek takım bizdik. Bugün de yenildiğimizi düşünmüyorum. Sadece bir penaltı atışıydı.' diye konuştu. Deneyimli teknik adam, Arjantin'in şampiyon olup olamayacağıyla ilgili soruya, 'Umurumda değil. Artık izlemeyeceğim.' yanıtını verdi.

Van Gaal yönetiminde 20 maça çıkan Hollanda, 14 galibiyet, 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 51 gol atan 'Portakallar', kalesinde 17 gol gördü.


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