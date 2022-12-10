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Fas, Portekiz'i yenerek yarı finale yükselen takım oldu

2022 Katar Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.

Ekleme: 10.12.2022 - 20:41 Güncelleme: 10.12.2022 - 20:42 / Editör: Ozge Selin
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Hoalid Regragui'nin ekibi Fas ile Fernando Santos'un yönetimindeki Portekiz, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fas, 1-0'lık üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Portekiz ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

El Nesyri galibiyet golünü attı

Dengeli başlayan mücadelede gol ilk yarının son anlarında geldi. 42. dakikada sol kanattan Yahia Attiyat'ın ortasına iyi yükselen Youssef En Nesyri kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

Fas, tek golle turladı

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Portekiz ikinci yarıda üst üste ataklarla beraberliği aradı ancak Fas savunması beraberliğe izin vermedi ve mücadele 1-0 sona erdi.

Fas yarı finale yükselen üçüncü takım oldu

Bu sonucun ardından Hırvatistan ve Arjantin'den sonra yarı finale yükselen üçüncü takım Fas oldu. Fas'ın rakibi, İngiltere - Fransa maçının galibi olacak.

Fas 10 kişi kaldı

Fas'ta 65. dakikada oyuna dahil olan Walid Cheddira duraklamalarda üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı Fas maçı 10 kişi tamamladı.

Tarihlerinde ilk kez yarı finale kaldılar

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Fas, bir adım ileri giderek ilk kez yarı final oynama şansı kazandı. Fas hem ülkesinin hem de bulunduğu Afrika kıtası adına da tarih yazdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.
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