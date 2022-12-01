Olaylı Göztepe-Altay maçı sonrası PFDK'dan tarihi ceza....

Son dakika haberine göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe-Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe'ye kendi sahasında 4 maç; Altay'a ise kendi sahasında 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe-Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe'ye kendi sahasında 4 maç; Altay'a ise kendi sahasında 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.GÖZTEPE-ALTAY MAÇI ÇIKAN OLAYLAR NEDENİYLE TATİL EDİLMİŞTİGürsel Aksel Stadı'ndaki 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.Başlatılan soruşturma kapsamında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A, Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E, fişekleri özel ambulansla stada soktuğu kamera kayıtlarıyla tespit edilen ambulans sürücüleri A.G. ile H.K'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.KALECİ ÖZENÇ'İ YARALAYAN TUTUKLANMIŞTIŞüphelilerden kaleci Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A, 28 Kasım'da adliyeye sevk edilmiş, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.Cumhuriyet savcılığı, şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildirmişti.