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Dünya devi Miguel Crespo'ya talip oldu!

Daha önce de Atletico Madrid'in gündemine gelen Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu bu kez Inter takibe aldı.

Ekleme: 9.11.2022 - 14:31 Güncelleme: 9.11.2022 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Miguel Crespo, İtalyan ekiplerinin kıskacında. Çizme'de çıkan haberlere göre Miguel Crespo için Inter harekete geçti.

MIGUEL CRESPO'YA INTER KANCASI

İtalyan basını konuyla ilgili gelişmeleri şöyle duyurdu: 'Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, İnter tarafından takip ediliyor.' FCInterNews'in tespitlerine göre bugüne kadar resmi bir temas olmamasına rağmen, İtalyan ekibi oyuncunun yeteneklerini her zaman yakından takip ediyor.

OPSİYONU 25 MİLYON EURO

Portekizli oyuncu sadece Inter'in değil, Milan'ın da listesinde var. Ancak onu İstanbul'dan uzaklaştırmak kolay olmayacak. Jorge Jesus'un kış pazarında onu göndereceğini düşünmek imkansız. Ancak önümüzdeki yaz durum değişebilir. Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan oyuncu ile Fenerbahçe yenileme görüşmelerini şimdiden yapmaya başladı bile. 25 milyon euroluk fesih anlaşması bulunuyor. Bu yüzden Fenerbahçe daha önce Atletico'nun 11 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti.'
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