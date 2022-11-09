Beşiktaş, Serik Belediyespor'u ağırlıyor... İlk 11'ler belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş, 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u ağırlıyor.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde bu akşam TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek.



Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Tayfur, Atiba, Kerem, Oğuzhan, Alli, Muleka, Redmond



Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.



Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.