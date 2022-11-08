Olay adam Mario Balotelli bu kez İsviçre’yi birbirine kattı! Federasyona savaş açtı: Tarihi ceza geliyor…

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen İtalyan forvet oyuncusu Mario Balotelli, yeni sezon öncesinde İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'a transfer olmuştu. Süper Lig kariyeri boyunca gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan golcü oyuncu, kariyeri boyunca karıştığı olaylara bir yenisini de Sion formasıyla ekledi. İsviçre'yi adeta birbirine katan Balotelli, futbol federasyonuna da savaş açtı. İtalyan yıldıza tarihi bir cezanın gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Futbol kariyeri boyunca saha içinde ve saha dışında birçok olayla adı sık sık duyulan Mario Balotelli, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Adana Demirspor forması giymişti.



Türkiye'de birçok futbolseverin beğenisini kazanan golcü oyuncu, sezon sonunda İsviçre'nin Sion takımına transfer oldu. Kariyerine Sion'da devam eden Balotelli, geçtiğimiz günlerde oynanan Basel maçında yaptıklarıyla İsviçre'yi adeta birbirine kattı. Mario Balotelli, Basel - Sion maçında Basel taraftarına yönelik el hareketi yaptı. Balotelli'nin hareketi sonrası jet hızıyla karar alan Sion yönetimi, yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Balotelli'nin Basel taraftarına tepkisi kenara gelmesinin ardından devam etti. 32 yaşındaki oyuncu kenara geldiği sırada bu kez cinsel organını tribünlere gösterdi. Basel taraftarları bu harekete çok sinirlendi.



İsviçre basınından Le Matin'de yer alan haberde; Mario Balotelli'nin kendisine yönelik ırkçı tezahüratlar sonrasında bu kadar sinirlendiği kaydedildi. Mario Balotelli'nin orta parmak göstermesiyle ilgili maçın ardından gelen soruyu cevaplayan Sion Teknik Direktörü Paolo Tramezzani, 'Eğer bu gerçekten olduysa, o zaman bu bir futbol sahasına ait bir hareket değil' diye konuştu. Mario Balotelli'yle ilgili ilk hamle İsviçre Futbol Federasyonu'ndan geldi. İtalyan santrforun bu hareketleri sonrası yıldız golcü için soruşturma başlatıldı. Mario Balotelli'nin 5 maça kadar ceza alabileceği kaydedildi. Olay sonrası sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yayımlayan Balotelli, şu ifadeleri kullandı:



'İsviçre Futbol Federasyonu! Nasıl bir mafya olduğunuzu bilmiyorum ama bana inanın ben ve benim gibi futbolcular böylesine adaletsiz, manipüle edilen ve yolsuzlukla dolu bir ligde oynamaktan utanıyor. Burada yolsuzluğun hüküm sürdüğü bir saltanat kurulmuş. Bu ligin utanç verici halini tüm dünya görmeli. Futbol ciddi bir iştir, hakemler de dahil herkes işini ciddi bir şekilde yapmak zorunda. Sahada maruz kaldığım fauller, rakip oyuncuların ve rakip taraftarların hakaretleri sırasında bir şeyler yapılmayacaksa bu işi sürdürmemin bir anlamı yok Ben bir hata yaptıysam cezasını çekerim. Peki, federasyon hata yapınca? Hakemler hata yapınca? Onlar da cezalarını çekmeli.



İsviçre basınından Blick'te yer alan haberde; Mario Balotelli'nin orta parmak hareketi sonrası Basel tribünlerine doğru bir saldırı girişiminde bulunduğu ancak Sion yetkililerinin son anda yıldız futbolcuyu önlediği yazıldı. Sion Başkanı Christian Constantin, Mario Balotelli'nin yaptığı hareketleri görmediğini ve olayın büyütülmemesi gerektiğini savundu. Christian Constantin açıklamasında, 'Bu tartışmalardan önce Balotelli'ye kırmızı kartla sonuçlanabilecek sert bir faul yapıldı fakat hakem bunu görmezden geldi. Eğer düdük çalınsaydı bu olayların hiçbiri yaşanmayacaktı. Parmağa gelince, resimleri henüz görmedim. Ama VAR müdahale etmemişse benim için bitmiştir' ifadelerini kullandı.







































