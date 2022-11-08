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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Ofspor’u ikinci yarıda yıktı! Cimbom bir üst tura yükseldi…

Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’ı mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Ofspor ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın tamamını rakibine üstünlük kurarak geçiren sarı-kırmızılılar, onlarca gol pozisyonuna girmesine rağmen Ofspor’u ikinci yarıda gelen golle 2-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 8.11.2022 - 23:00 Güncelleme: 8.11.2022 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur maçlarıyla devam ediyor. Bu turda Galatasaray, TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor'u konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, ilk dakikalarda rakip kalede büyük baskı kurmasına rağmen net gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

18. dakikada Ofsporlu Miraç Türkyılmaz, uzaklardan yaptığı nefis gol vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole reaksiyon veren Galatasaray, yine birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.

Sarı-kırmızılıların beklediği gol ise 37. dakikada Haris Seferovic'ten geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Ofspor’u ikinci yarıda yıktı! Cimbom bir üst tura yükseldi…

İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray, özellikle Bafetimbi Gomis'in kaçırdığı gollerle öne geçme şanslarını birer birer harcadı.

Dakikalar 79'u gösterirken Galatasaray'da Berkan Kutlu, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımına maçı kazandıran isim oldu.

Ofspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Okan Buruk ve öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi başardı.

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