UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşme!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kura çekimi gerçekleşti. İspanyol devi Barcelona'nın rakibi Manchester United oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.



FENERBAHÇE DİREKT SON 16'DA



Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarında 3. olan 8 takım ile Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım ile eşleşti. Ardından bu turdaki eşleşmelerin galipleri, Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu son 16 turundaki rakipleriyle bir başka kura çekiminde eşleşerek çeyrek finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.



İŞTE EŞLEŞMELER!



Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting - Midtjylland

Shakhtar Donetsk - Rennes

Ajax - Union Berlin

Leverkusen - Monaco

Sevilla - PSV

Salzburg - Roma



Son 16 turunda yer alan takımlar:



FENERBAHÇE

Arsenal

Real Betis

Union Saint Gilloise

Real Sociedad

Feyenoord

Freiburg

Ferençvaroş