UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşme!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kura çekimi gerçekleşti. İspanyol devi Barcelona'nın rakibi Manchester United oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.
FENERBAHÇE DİREKT SON 16'DA
Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarında 3. olan 8 takım ile Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım ile eşleşti. Ardından bu turdaki eşleşmelerin galipleri, Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu son 16 turundaki rakipleriyle bir başka kura çekiminde eşleşerek çeyrek finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER!
Barcelona - Manchester United
Juventus - Nantes
Sporting - Midtjylland
Shakhtar Donetsk - Rennes
Ajax - Union Berlin
Leverkusen - Monaco
Sevilla - PSV
Salzburg - Roma
Son 16 turunda yer alan takımlar:
FENERBAHÇE
Arsenal
Real Betis
Union Saint Gilloise
Real Sociedad
Feyenoord
Freiburg
Ferençvaroş
FENERBAHÇE DİREKT SON 16'DA
Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarında 3. olan 8 takım ile Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım ile eşleşti. Ardından bu turdaki eşleşmelerin galipleri, Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu son 16 turundaki rakipleriyle bir başka kura çekiminde eşleşerek çeyrek finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER!
Barcelona - Manchester United
Juventus - Nantes
Sporting - Midtjylland
Shakhtar Donetsk - Rennes
Ajax - Union Berlin
Leverkusen - Monaco
Sevilla - PSV
Salzburg - Roma
Son 16 turunda yer alan takımlar:
FENERBAHÇE
Arsenal
Real Betis
Union Saint Gilloise
Real Sociedad
Feyenoord
Freiburg
Ferençvaroş