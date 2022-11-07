Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Sivasspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temilsicilerimizden Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu. Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlamış ve Konferans Ligi'ne gerilemişti. Trabzonspor'un yanı sıra gruplarını lider tamamlayan Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de muhtemel rakipleri belli oldu. İşte Trabzonspor, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne geriledi. Bordo mavili takım son 16 turu için play-off turu oynayacak. Fırtına'nın play-off'taki rakibi belli İsviçre ekibi Basel oldu.



Konferans Ligi'ndeki gruplarını lider tamamlayan ve play-off'u pas geçerek direkt son 16 turuna katılacak olan Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir'in de muhtemel rakipleri netleşti.



Trabzonspor play-off ilk maçını 16 Şubat'ta, rövanşı maçını ise 23 Şubat tarihinde oynayacak. Fırtına, turu geçerse Mart ayında son 16 turunda çeyrek final için mücadele edecek.



İŞTE KONFERANS LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ



Karabağ - Gent

TRABZONSPOR - Basel

Lazio - Cluj

AEK Larnaca - Dnipro 1

Bodo Glimt - Lech Poznan

Braga - Fiorentina

Sheriff - Partizan

Ludogorets - Anderlecht



Grupları lider bitiren Başakşehir ve Sivasspor, play-off turlarını geçen takımlardan ikisiyle son 16 turunda karşı karşıya gelecek.





