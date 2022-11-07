Süper Lig'de flaş ayrılık! TFF'ye bildirildi

Adana Demirspor, bu sezon başında transfer ettiği Rus futbolcu Artem Dzyuba ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesini feshetti.Adana Demirspor, Dzyuba ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesini feshetti.34 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 4 maçta toplam 165 dakika süre alırken 1 gol kaydetti.