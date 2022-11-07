Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu müsabakaları belli oldu. Kurada Liverpool-Real Madrid ve PSG-Bayern Münih eşleşmeleri dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından son 16 turu kuraları çekildi.



Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşmedi. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, çeyrek final bileti almak için mücadele edecek.



'Heyecanlıyız ve gururluyuz'



Kura çekimi öncesinde konuşan Hamit Altıntop, 'İstanbul'u çok güzel anılarla tekrar hazırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmak gurur verici. Daha önce çok güzel bir finale ev sahipliği yapmıştık. Biz çok heyecanlıyız ve gururluyuz.' ifadelerini kullandı.



Grup birincileri: Bayern, Benfica, Chelsea, Manchester City, Napoli, Porto, Real Madrid, Tottenham



Grup ikincileri: Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Leipzig, Liverpool, Milan, Paris



Şampiyonlar Ligi nde son 16 turu eşleşmeleri #2



İşte eşleşmeler



RB Leipzig-Manchester City



Club Brugge-Benfica



Liverpool-Real Madrid



Milan-Tottenham



Frankfurt-Napoli



Dortmund-Chelsea



Inter-Porto



Paris Saint Germain-Bayern Münih

