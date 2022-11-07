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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu müsabakaları belli oldu. Kurada Liverpool-Real Madrid ve PSG-Bayern Münih eşleşmeleri dikkat çekti.

Ekleme: 7.11.2022 - 14:18 Güncelleme: 7.11.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından son 16 turu kuraları çekildi.

Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşmedi. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, çeyrek final bileti almak için mücadele edecek.

'Heyecanlıyız ve gururluyuz'

Kura çekimi öncesinde konuşan Hamit Altıntop, 'İstanbul'u çok güzel anılarla tekrar hazırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmak gurur verici. Daha önce çok güzel bir finale ev sahipliği yapmıştık. Biz çok heyecanlıyız ve gururluyuz.' ifadelerini kullandı.

Grup birincileri: Bayern, Benfica, Chelsea, Manchester City, Napoli, Porto, Real Madrid, Tottenham

Grup ikincileri: Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Leipzig, Liverpool, Milan, Paris

Şampiyonlar Ligi nde son 16 turu eşleşmeleri #2

İşte eşleşmeler

RB Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Frankfurt-Napoli

Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

Paris Saint Germain-Bayern Münih
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