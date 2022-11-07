Fenerbahçe'ye kötü haber! Yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ın adalesinde yırtık tespit edildi. 24 yaşındaki futbolcu en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci İrfan Can Eğribayat'tan kötü haber geldi.
Dinamo Kiev maçında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan 24 yaşındaki kalecinin adalesinde yırtık tespit edildi.
İrfan Can Eğribayat'ın en az 2 hafta sahalarda uzak kalacağı bildirildi.
Dinamo Kiev maçında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan 24 yaşındaki kalecinin adalesinde yırtık tespit edildi.
İrfan Can Eğribayat'ın en az 2 hafta sahalarda uzak kalacağı bildirildi.