Fenerbahçe Süper Lig'de Sivasspor'u konuk ediyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Bir yandan Kanarya, liderlik koltuğunu sağlama almak isterken, Yiğidolar küme düşme hattından çıkmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, bugün oynanan maçta Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Serdar Aziz, Osayi Samuel, Arao, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Crespo, Batshuayi, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare.
Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.
SINIRDA TEK İSİM
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Genç oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında kart görmesi durumunda Giresunspor müsabakasında yer alamayacak.
SİVAS TEMSİLCİSİ, 10 PUAN TOPLADI
Ligde geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Fenerbahçe maçı öncesi Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Serdar Aziz, Osayi Samuel, Arao, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Crespo, Batshuayi, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare.
Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.
SINIRDA TEK İSİM
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Genç oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında kart görmesi durumunda Giresunspor müsabakasında yer alamayacak.
SİVAS TEMSİLCİSİ, 10 PUAN TOPLADI
Ligde geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Fenerbahçe maçı öncesi Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.