Fenerbahçe Süper Lig'de Sivasspor'u konuk ediyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Bir yandan Kanarya, liderlik koltuğunu sağlama almak isterken, Yiğidolar küme düşme hattından çıkmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...