Fenerbahçe, 3 puanı tek golle aldı! Kanarya, evinde Sivasspor’u yıktı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 13. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Sivasspor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.Oldukça yüksek tempoda geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı ise olaylı başladı.Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, ilk yarının son dakikalarında sarı kart görmüştü. İkinci yarının hemen başında ise rakibine yaptığı müdahele sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Takımını 10 kişi bırakan golcü oyuncu, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartı da Sivasspor karşısında görmüş oldu.Kırmızı karttan sonra oyundan düşmeyen Fenerbahçe, 52. dakikada Alioski'nin ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.Penaltı atışında topun başına geçen Enner Valencia, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu golle birlikte Ekvadorlu golcü, Süper Lig'de 12. golünü attı.Sivasspor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, puanını 29'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.