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Gaziantep FK Kayserispor: 1-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, evinde Kayserispor'u ağırladı. Mücadele, Kayserispor'un son dakikalarda Ramazan Civelek ile bulduğu golle 2-1 sona erdi...

Ekleme: 6.11.2022 - 13:41 Güncelleme: 6.11.2022 - 18:24 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep FK ve Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Müsabaka, Kayserispor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın golleri Gaziantep FK adına 52. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi. Kayserispor ise Olivier Kemen ile 41, Ramazan Civelek ile 89. dakikada gol buldu. Bu sonuçla Kayserispor, 23 puanla 5. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 15 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kayserispor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

13. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Savunma daha sonra topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

27. dakikada Yukatel Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gavranovic'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

30. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Figueiredo'nun yerden ortasında Furkan Soyalp'ın vuruşunda top savunman döndü. Pozisyonun devamında Kitsiou'nun vuruşu ise meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

33. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

44. dakikada Yukatel Kayserispor'un golü geldi. Kayserispor'un orta sahadan gelişen atağında Hosseini'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kemen, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

53. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasında, ceza alanı içinde Furkan Soyalp'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

56. dakikada Yukatel Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Campanharo'nun sert vuruşunda kaleci Günay topu kurtardı.

66. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

68. dakikada konuk ekip Kayserispor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda, top az farkla dışarı gitti.

87. dakikada Yukatel Kayserispor tekrar öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor'un atağında topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma konuk ekip Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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