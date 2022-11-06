Galatasaray'dan şampiyonluk göndermesi!

Süper Lig'de 13. hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Siyah Beyazlılar'a imza attığı törende son 10 yılda en çok şampiyonluk alan takımın Beşiktaş olduğunu söylemişti.Güneş, 'Bu benim değil, bizim işimiz. Başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular, medya, taraftar... Başarıdan hepimiz hazzını alacağız. Benden sonra Sergen Yalçın ile alınan şampiyonluk var. Son 10 yılda en çok şampiyonluk alan takım Beşiktaş. Son şampiyon Trabzon da ses getirdi. Olumsuzluk bakarsak, neyi eksik yaptık şampiyonluk sonrasında, onu konuşuruz. Yeni bir heyecanım var. Benim de, kulübün de, takımın da başarıya ihtiyacı var' demişti.