Antalya - Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER:
ANTALYASPOR: Alperen, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Fedor, Ufuk, Larsson, Nakajima, Luyindama, Veysel
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Colley, Jimmy, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Caner, Baniya
STAT: Corendon Airlines Park
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports HD 1
ANTALYASPOR: Alperen, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Fedor, Ufuk, Larsson, Nakajima, Luyindama, Veysel
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Colley, Jimmy, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Caner, Baniya
STAT: Corendon Airlines Park
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports HD 1