UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? İşte güncel sıralama
Son dakika haberleri... Avrupa arenasındaki temsilcilerimiz gruplarındaki 6. hafta maçlarını oynadı. Türkiye'nin ülke puan sıralamasındaki yeri merak konusu oldu.
Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması oldukça merak konusu oldu. Avrupa'da temsilcilerimiz 6. hafta maçlarını oynadı.
İŞTE GÜNCEL UEFA ÜLKELER PUANI SIRALAMASI:
1- İNGİLTERE: 102.712
2- İSPANYA: 88.712
3- ALMANYA: 78.856
4- İTALYA: 71.211
5- FRANSA: 59.164
6- HOLLANDA: 56.500
7- PORTEKİZ: 53.716
8- BELÇİKA: 38.400
9- İSKOÇYA: 36.400
10- AVUSTURYA: 33.600
11- SIRBİSTAN: 31.875
12- TÜRKİYE: 31.100
13- İSVİÇRE: 29.175
14- ÇEK CUMHURİYETİ: 29.050
15- NORVEÇ: 28.750
16- UKRAYNA: 28.500
17- DANİMARKA: 27.625
18- RUSYA: 26.215
19- HIRVATİSTAN: 25.400
20- YUNANİSTAN: 25.225
İŞTE GÜNCEL UEFA ÜLKELER PUANI SIRALAMASI:
1- İNGİLTERE: 102.712
2- İSPANYA: 88.712
3- ALMANYA: 78.856
4- İTALYA: 71.211
5- FRANSA: 59.164
6- HOLLANDA: 56.500
7- PORTEKİZ: 53.716
8- BELÇİKA: 38.400
9- İSKOÇYA: 36.400
10- AVUSTURYA: 33.600
11- SIRBİSTAN: 31.875
12- TÜRKİYE: 31.100
13- İSVİÇRE: 29.175
14- ÇEK CUMHURİYETİ: 29.050
15- NORVEÇ: 28.750
16- UKRAYNA: 28.500
17- DANİMARKA: 27.625
18- RUSYA: 26.215
19- HIRVATİSTAN: 25.400
20- YUNANİSTAN: 25.225