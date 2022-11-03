Sivasspor lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Sivasspor lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 1-1 berabere kaldı.



Grubunu 11 puanla lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, son 16 turuna yükseldi.



28. dakikada Max Gradel'in penaltıdan attığı golle öne geçen Demir Grup Sivasspor'a ev sahibi Slavia Prag 65. dakikada Dimitris Goutas'in kendi kalesine attığı golle karşılık verdi.



Grupta 2. olan Romanya'nın Cluj takımı, play-off turuna kalırken, Slavia Prag ile Kosova'nın Ballkani takımları Avrupa'ya veda etti.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



27. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Gradel'in soldan ortasında Angielski'nin kafayla vurduğu topa ceza sahasındaki David Jurasek elle müdahale edince, hakem Obreovic penaltı kararı verdi.



GOL | 28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlak ile kaleci Kolar'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.



34. dakikada Tiehi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal üzerine gelen topu güçlükle çeldi.



60. dakikada Olayinka'nın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



GOL | 65. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. David Jurasek'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta Sivassporlu Goutas'tan seken top ağlara gitti: 1-1.



73. dakikada Doudera'nın sağdan ortasına arka direkte uygun durumda kötü bir vuruş yapan Tecl, meşin yuvarlağı üstten auta göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı.



77. dakikada David Jurasek'in soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Matej Jurasek'in kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal son anda çeldi.

