İsmail Yüksek'in maaşına 16 katı zam!

Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken İsmail Yüksek'in maaşına zam yapacak.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.



23 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile adeta kendini buldu. Avrupa'dan talipleri bulunan yıldız oyuncu için yönetim harekete geçti.



İsmail Yüksek, İspanya La Liga ekipleri Celta Vigo ve Villarreal'in takibinde bulunuyor. Genç futbolcuyu takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi elini çabuk tutacak.



Maaşı 16 katına çıkacak!



Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalanıyor. Fenerbahçe ile 2025'e kadar kontratı olan futbolcunun maaşına çok ciddi bir zam yapılacak.



Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'in maaşını tam 16 katına çıkaracak.



Fenerbahçe'den yıllık 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek'in ücreti tam 16 katına çıkarılarak 4 milyon TL seviyesine ulaşacak.



Öte yandan, İsmail Yüksek'in 2025'te bitecek sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak.



A Milli Takım'a seçilmişti!



Jesus'la birlikte müthiş bir çıkış yakalayan İsmail Yüksek bir anda takımın vazgeçilmezi haline gelmişti.



Başarılı oyuncu, yaptığı bu sıçrayışla A Milli Takım kadrosuna da seçildi. İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro olarak gösteriliyor.

