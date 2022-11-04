Fenerbahçe liderlikle son 16'da!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'e Polonya'da konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-o yendi ve grup lideri olarak yoluna devam etti.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü.



Portekizli teknik adam, Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son yaptıkları İstanbulspor maçının ilk 11'inden Ezgjan Alioski, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Emre Mor ve Joao Pedro'yu yedek soyundurdu.



Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı ilk 11'de görevlendirdi.



Dinamo Kiev karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo ikilisini tercih eden 68 yaşındaki teknik adam, sağ kanatta Arda Güler'i, sol kanatta ise Lincoln Henrique'yi görevlendirdi. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.





23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun savunma arkasına uzun pasında kaleci Bushchan ile savunma arasındaki anlaşmazlıkta meşin yuvarlak ceza yayı üzerinde Arda Güler'in önünde kaldı. Genç oyuncu, bekletmeden gelişine vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-1.



45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solunda Arda Güler'in kullandığı korner sonrası ön direkte Arao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.



68. dakikada Dinamo Kiev 10 kişi kaldı. 57. dakikadan sarı kartı olan Illia Zabarnyi, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



FENERBAHÇE FİKSTÜR



Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, grupta puanını 14 yaptı ve sonraki tura lider olarak çıktı. Evinde AEK Larnaca ile 1-1 berabere kalan Rennes ise 12 puanla 2. sırada kaldı.



Arda Güler'den rekor



Arda Güler, Jude Bellingham'ı geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu. Arda aynı zamanda Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.



