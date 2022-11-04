Beşiktaş'ta derbi öncesi Weghorst endişesi

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü oyuncu Weghorst'un dirseğinden sakatlandığı ve bugünkü idmanda kendisini deneyeceği öğrenildi.

Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Wout Weghorst endişesi yaşanıyor.



Hollandalı oyuncun dünkü idmanda dirseğinden sakatlık yaşadığı öğrenildi. A Spor'un Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme de, Weghorst'un bugün yapılacak akşam idmanında kendisini deneyeceğini bildirdi.



Golcü oyuncunun derbi kadrosunda olup olmayacağı idmandaki durumuna göre netlik kazanacak.