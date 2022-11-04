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Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA'ya rest: Ne ceza verirlerse versinler!

Akyazı Stadyumu tünelinde yer alan fotoğraflar, UEFA gözlemcilerinin talebi doğrultusunda siyah bir perdeyle örtüldü. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'dan gelebilecek cezayı göze alarak sadece bir fotoğrafın kapatılmasına izin vermedi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA'ya rest: Ne ceza verirlerse versinler!
Ekleme: 4.11.2022 - 13:35 Güncelleme: 4.11.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
EFA, Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde Ferençvaros'u konuk ettiği maç öncesi Akyazı Stadyumu tünelinde bordo-mavililerin şampiyonluklar kazanmış kadrolarının yer aldığı dev fotoğrafların üzerlerinin örtülmesini talep etti.

UEFA gözlemcilerinden gelen bu talep doğrultusunda tünel duvarında bulunan fotoğrafların üzerine siyah bir perde çekildi.

'Şamil Ekinci'nin bulunduğu yerin örtülmesine izin vermem'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, duvardaki bir fotoğrafın ise üzerinin örtülmesine izin vermedi. Ağaoğlu'nun talimatı üzerine 4 lig şampiyonluğu yaşayan eski başkan Şamil Ekinci'nin silüeti ile bir sözünün yer aldığı duvara perde çekilmedi.

61 Saat'te yer alan habere göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu, UEFA ceza verir denmesine rağmen, 'Ben Şamil Ekinci'nin o anlamlı sözü ile silüetinin bulunduğu yeri siyah perde ile örtmem. Örtülmesine izin vermem. UEFA ne ceza verirse kabulüm' diyerek tavrını ortaya koydu.

Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA'ya rest: Ne ceza verirlerse versinler!
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