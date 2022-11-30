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Olaylı Göztepe-Altay maçıyla ilgili yeni gelişme: 19 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: İzmir'de Göztepe Altay maçında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 19 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaylı Göztepe-Altay maçıyla ilgili yeni gelişme: 19 kişi tutuklandı
Ekleme: 30.11.2022 - 20:35 Güncelleme: 30.11.2022 - 20:47 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de pazar günü oynanan Göztepe ile Altay arasındaki derbide çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAVCILIK MAHKEMEYE SEVK ETTİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 19'u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık 5 şüpheli hakkında da adli kontrol şartlarının uygulanmasını istedi.

Olaylı Göztepe-Altay maçıyla ilgili yeni gelişme: 19 kişi tutuklandı

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Güvercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklandı.

Olaylı Göztepe-Altay maçıyla ilgili yeni gelişme: 19 kişi tutuklandı

5 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Mahkeme; U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E.'nin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
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