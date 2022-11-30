Andres Balanta, genç yaşta kalp krizinden vefat etti

Arjantin Ligi ekiplerinden Atletico Tucuman'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı Andres Balanta, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Balanta, Atletico Tucuman takımının Dünya Kupası için verilen aranın ardından gerçekleştirdiği ilk antrenmanında bir anda yere yığıldı.Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç futbolcu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Andres Balanta yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.Genç oyuncunun vefat haberi sonrasında Arjantin kulüpleri taziye mesajları yayınladı.