Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti! Fırtına, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek…

Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden temsilcilerimizden Trabzonspor, H Grubu’nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’ne veda etti. Bordo-mavili ekip, grubun son maçında Ferencvaros’u 1-0 mağlup etti ancak Monaco’nun da Kızılyıldız’ı yenmesiyle 2. sıraya yükselme şansını yitirdi. Bu sonuçla 9 puanda kalan Trabzonspor, 10 puanlı Monaco’nun arkasında kalarak UEFA Konferans Ligi’ne geriledi. İşte son dakika haberinin detayları…

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor'un mücadele ettiği H Grubu'nda tüm karşılaşmalar tamamlandı. 6 haftalık zorlu serüvenin ardından grupta 9 puan toplayan bordo-mavililer, 3. sırada kaldı ve UEFA Konferans Ligi'ne geriledi.Grubun son maçında Ferencvaros'u sahasında ağırlayan Trabzonspor, Bakasetas'ın 8. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı.Temsilcimizin ikincilik için yarıştığı Monaco, son hafta maçında Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup ederek grupta puanını 10'a yükselterek ikinci sırada tamamladı. Fransız ekibi, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.İLK YARIDAN DAKİKALARTrabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol bindiren Eren Elmalı'nın pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-0.13. dakikada Bakasetas'ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet'nin ceza alanı çizgisi yakınından şutunda , yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.15. dakikada yine Trezeguet'nin pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın yakın mesafeden vuruşunda, top üsten auta gitti.22. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Bartra'nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz'u geçen topu çizgi üzerinde savunma çıkardı.41. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz topu kornere çeldi.İlk yarı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.