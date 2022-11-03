Trabzonspor tur için Ferencvaros'u konuk ediyor! Dev maçta ilk 11'ler belli oldu...

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak.İŞTE İLK 11'LERTrabzonspor: Uğurcan - Larsen, Bartra, Hugo, Eren - Siopis, Hamsik, Bakasetas - Abdülkadir, Trezeguet - Yusuf Yazıcı.Ferencvaros:Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor.Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.8 SEZON SONRA BAŞARMAYI HEDEFLİYORTrabzonspor ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonunda gruptan birinci, 2014-2015 sezonunda ise 2. olarak çıkma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda ise sonuncu olarak elendi.Bordo-mavililer, bu sezon grupta 2. sırayı alması halinde 8 sezon sonra Avrupa'daki başarısını tekrarlamış olacak.Karadeniz ekibinde kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak.TRABZONSPOR, AVRUPA'DA 147. MAÇINA ÇIKIYORBordo-mavililer, geride kalan 146 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 188 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 92, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.