Slavia Prag - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor, gruptan çıkmayı garantilediği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında bugün Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 28. mücadelesine çıkacak.



Eden Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Müsabakada Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak. Mücadele TV8,5 ve EXXEN'den naklen yayınlanacak.



İlk 11'ler

Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, David Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Gradel, Angielski



Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.



Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor'un 10 puanı, Slavia Prag ve CFR Cluj'ün 7'şer, Ballkani'nin ise 4 puanı bulunuyor.



Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa kupalarında daha önce 27 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.



Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.