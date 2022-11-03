Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen yıldız futbolcu Kante, Türkiye'de tuttuğu takımı açıkladı.Türk şef Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranında hayranlarıyla fotoğraf çektiren Fransız futbolcu, Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi. Bir taraftarın kendisine "Fenerbahçe'ye gel" demesi üzerine Kante, "Hayır, hayır. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum" karşılığını verdi.N'Golo Kante, 2018'de Kasımpaşa kulübünü ziyaret etmiş, Caen'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Fode Koita ile görüşmüştü. Koita da daha sonra Trabzonspor'dayken Kante'ye bordo-mavili formayı hediye etmişti.