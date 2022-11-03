Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında bu akşam deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak. Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında bu akşam deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.





Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?



Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.



İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.



LİDERLİK MÜCADELESİ



Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak.



Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak. Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak.



JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ



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