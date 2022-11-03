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Beyaz Gazete
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Cüneyt Çakır'ın jübile yapacağı maç belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynanacak milli maçta Cüneyt Çakır için jübile yapacaklarını söyledi.

Ekleme: 3.11.2022 - 16:29 Güncelleme: 3.11.2022 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynanacak milli maçta Cüneyt Çakır için jübile yapacaklarını söyledi.

"CÜNEYT ÇAKIR, JÜBİLE YAPACAK"

Büyükekşi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına konuk oldu. Cüneyt Çakır'ın Türkiye'nin yüz akı, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda maç yönetmiş önemli bir hakem olduğunu belirten Büyükekşi, ''Ona 'sana jübile yapacağım.' diye söz vermiştim. O konuda UEFA'dan izin geldi 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekye ile Gaziantep'te milli maçımız var. Gaziantep'teki milli maçı, 5 dakikalığına Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı yönettikten sonra ona bir plaket takdim edeceğim. İlk defa Türkiye'de bir hakem, bu şekilde uğurlanacak. Yurt dışında da görevler almak istiyor, ona destek olacağız. Hakemlerimizle düdük astırarak görev bıraktırarak değil, onlara yakışır şekilde vedalaşmamız lazım.'' diye konuştu.



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