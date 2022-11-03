Bir devrin sonu! Muslera flaş kararını açıklayacak

Sarı kırmızılılarla sayısız başarı yakalayan Uruguaylı kaleciye dair flaş bir gelişme yaşandı. Muslera'nın, Dünya Kupası sonrası 'bırakma kararını' resmen açıklayacağı iddia edildi.

2011 yılında transfer olduğu Galatasaray'da sayısız başarıya imza atan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Katar 2022 Dünya Kupası öncesi flaş bir karar almış durumda.



36 yaşındaki başarılı eldiven, 20 Kasım'da başlayacak olan dünyanın en prestijli turnuvası sonrası veda kararını açıklayacak.



FERNANDO MUSLERA'DAN BU KADAR



13 yıldır düzenli olarak formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'yla Katar'da boy gösterecek olan Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası sonrası Milli Takımı bırakma kararını açıklayacak.



2022 Dünya Kupası'nın Milli Takım kariyerindeki son turnuva olmasını isteyen başarılı eldiven, turnuvanın ardından resmen veda edecek.



MİLLİ TAKIM'DA REKABETTE GERİYE DÜŞTÜ



Akşam'ın haberine göre, Dünya Kupası hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, 'Dünya Kupası oynamaya hazırlanmak inanılmaz ve bundan zevk alıyorum, tüm duygularla, tüm illüzyonla onu elde etmeye çalışıyorum. En iyi şekilde orada olacağım' ifadelerini kullandı.



Milli Takım'daki rekabette Sergio Rochet'in gerisinde kalan ve son 5 maçta 3 kez takım arkadaşına formayı kaptıran Muslera, bu konu hakkında da, 'Uruguay kalesini koruyacak olan her kaleci göreve hazır. Bugün sıra Chino Rochet'de ve bu beni çok mutlu ediyor' sözlerini kullandı.



GALATASARAY'DAKİ GELECEĞİ BELİRSİZ



Galatasaray'da 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kaldıran isimleri arasında yer alan Muslera'nın sarı kırmızılı takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.



Bu sezona müthiş bir başlangıç yapan ve eski günlerini andıran Nando'nun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



YERİNE İTALYAN KALECİ Mİ GELİYOR?



Öte yandan Galatasaray için kısa bir süre önce sürpriz bir iddia gündeme gelmişti. Sarı kırmızılıların, Guglielmo Vicario ile ilgilendiği ifade ediliyordu. Galatasaray'a bu transferde Juventus ve Roma rakip.

