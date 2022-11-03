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Beyaz Gazete
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Başakşehir - Hearts! İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak.

Ekleme: 3.11.2022 - 18:20 Güncelleme: 3.11.2022 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
BAŞAKŞEHİR - HEARTS

İLK 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Duarte, Touba, Hasan Ali, Deniz, Ndayishimiye, Aleksic, Traore, Serdar, Okaka

HEARTS: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrone, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM: Goga Kikacheishvili
SAAT: 18.30
YAYIN: TV8,5
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