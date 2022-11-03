Başakşehir - Hearts! İlk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak.
BAŞAKŞEHİR - HEARTS
İLK 11'LER:
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Duarte, Touba, Hasan Ali, Deniz, Ndayishimiye, Aleksic, Traore, Serdar, Okaka
HEARTS: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrone, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM: Goga Kikacheishvili
SAAT: 18.30
YAYIN: TV8,5
İLK 11'LER:
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Duarte, Touba, Hasan Ali, Deniz, Ndayishimiye, Aleksic, Traore, Serdar, Okaka
HEARTS: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrone, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM: Goga Kikacheishvili
SAAT: 18.30
YAYIN: TV8,5