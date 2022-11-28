Göztepe ve Altay'dan ortak açıklama

Göztepe ve Altay kulüpleri, 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili ortak açıklama yayınladı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçından sonra kulüpler ortak bir açıklama yayınladı. Gerçekleşen olaylar sonrasında her iki kulüp taraftarını sakinleşmeye davet ederken sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada şu sözlere yer verdiler:



"Türk sporuna itibar suikasti yapılmıştır"



"Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Altay ve Göztepe'ye; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikasti yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız.



"Tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir"



Bu olayın, Türk Sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Yaralı sporcumuza ve taraftarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir"