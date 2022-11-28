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Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan kötü haber

Galatasaray; Sergio Oliveira'nın MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Ekleme: 28.11.2022 - 15:44 Güncelleme: 28.11.2022 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 'Futbolcumuz Sergio Oliveira'nın bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.


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