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Arjantin, Meksika karşısında kazandı

2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu ikinci maçında Arjantin, Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Arjantin grupta ilk üç puanını aldı.

Ekleme: 27.11.2022 - 00:41 Güncelleme: 27.11.2022 - 00:42 / Editör: Ozge Selin
2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu ikinci maçında Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Arjantin üstünlüğüyle sona erdi.

Arjantin 2 golle galibiyete uzandı
Maçta goller; 64. dakikada Lionel Messi ve Fernandez'in ayağından geldi. Arjantin bu sonuçla birlikte 3 puana yükseldi.

Meksika ise 1 puanda kaldı. Arjantin, gruptaki son maçında Polonya ile karşılaşacak. Meksika ise, Suudi Arabistan ile mücadele edecek.

Messi maç ve gol sayısında Maradona'yı yakaladı
Lionel Messi, 21. Dünya Kupası maçına çıkarak, turnuvada en çok maça çıkan Arjantinli oyuncu olan efsane Diego Maradona'yı yakaladı.

Aynı zamanda Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 8'e çıkaran Lionel Messi, Maradona ile gol sayılarını da eşitledi.

35 yaşındaki süper yıldız Arjantin adına en çok gol bulan ikinci isim konumuna geldi. Gabriel Batistuta 10 Dünya Kupası golüyle zirvede yer alıyor.
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